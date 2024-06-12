ميدو: ناصر ماهر أفضل صانع ألعاب في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي ظهر به ناصر ماهر، لاعب الأبيض خلال مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "دخول محمد صلاح وانسجامه ضمن مكاسب المنتخب في معسكر يونيو، بالإضافة للحفاظ على صدارة المجموعة".

وأضاف: "منتخب غينيا بيساو كان يريد الحفاظ على النقطة، والفريقان في أخر 25 دقيقة كان يبحثان عن التعادل، وإذا فازوا كان بها، وإن لم يفوزوا لا يخسروا".

وتابع: "هناك لاعبين ليس مكانهم في المنتخب الوطني، لا أريد أن أقول أسماء لاعبين، ولكن يجب أن تكون هذه الأمور واضحة في فكر حسام حسن".

وأكمل: "ناصر ماهر أفضل لاعب رقم 10 في مصر، وبعده يأتي عبد الله السعيد، والثالث هو إمام عاشور، وعلى حسام حسن أن يبدأ تشكيلته بناصر ماهر إن كان سيعتمد على خطة 4 - 2 - 3 - 1".

وواصل: "ناصر ماهر لاعب جرئ، هذا لاعب لا يجلس على مقاعد البدلاء، هو أفضل لاعب رقم 10 في مصر، والفارق بينه وبين ملاحقه كبير للغاية".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "إمام عاشور يجب أن يلعب في مركز رقم 8، وبجواره ناصر ماهر، ولاعب ثالث يجيد استخلاص الكرات، بالإضافة لجودة اللعب بكرة القدم".