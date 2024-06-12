أيمن يونس: أحلم بإنشاء شركة لكرة القدم في الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب أيمن يونس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عن تمنيه بإنشاء شركة كرة قدم في الأبيض خلال الفترة القادمة، مُشيرًا إلى أن أزمات الكرة المصرية تتمثل في عدم وضوح اللوائح.

وقال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الكونفدرالية تمنح لاعبي الزمالك والجهاز الفني وإدارة النادي بعد نفسي.. أتمنى أن ينهي الزمالك الأعباء المالية".

وأضاف: "أحلم أن تكون لدينا شركة كرة قدم في الزمالك، ميزانية كرة القدم في الأندية المصرية كوميدية.. الفيفا يركز عن إيراد الأندية والمصروفات".

وتابع: "يجب تغيير طريقة التفكير في وضع رواتب اللاعبين، والحديث عن نسبة المشاركة كلام أصبح قديمًا، عليك أن تربط راتب اللاعب بنسبة إحراز عدد البطولات".

وأكمل: "كرة القدم مسرح، وعلى الإداري أن يكون فنان هو الآخر.. أكون غاضبًا أن هناك من يدير كرة القدم وليس له علاقة باللعبة.. كرة القدم صُنعت للتفكير في الغد".

وأتم أيمن يونس تصريحاته قائلًا: "ما هي أزمات الكرة المصرية؟ لوائح فقط، من يقوم بها هم أناس لا يدركون كرة القدم، اللوائح جميعها ضعيفة وقابلة للتلوين.. ليست لدينا لوائح قوية".