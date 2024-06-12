مدة غياب وسام أبو علي وموقفه من السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مدة غياب وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ستتراوح بين 10 إلى 15 يوم بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حتى الآن موقف وسام أبو علي غامض من المشاركة ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، وسيكون على الجهاز الطبي بذل جهد كبير لتجهيزه".

وأضاف: "حال عدم جاهزية وسام أبو علي مهاجم الفريق للمشاركة ضد الزمالك في السوبر الإفريقي، سيكون محمود كهربا هو الأقرب لقيادة خط الهجوم".