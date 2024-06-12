اتحاد الكرة يؤكد رفض محمد صلاح نزول مصطفى فتحي أمام غينيا بيساو

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، إن قائد الفراعنة محمد صلاح نجم فريق ليفربول، قد رفض الخروج من مباراة مصر ضد غينيا بيساو.

وقال الدرندلي في تصريحات فضائية عبر برنامج ملعب أون تايم:” شاهدت المباراة من المقصورة رفقة رئيس اتحاد الكرة جمال علام، ورأيت حسام حسن تحدث مع محمد صلاح”.

وتابع:” محمد صلاح رفض إجراء التبديل ونزول مصطفى فتحي، لكن لا توجد أي أزمة بين الثنائي”.

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وقالت بعض التقارير، بأن محمد صلاح رفض الامتثال لتعليمات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر بالخروج في الدقائق الأخيرة خلال مواجهة غينيا بيساو.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو بهدف لكل منهما في اللقاء الذي انطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبهذا التعادل رفع منتخب مصر، رصيده للنقطة 10 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في حين رفع غينيا بيساو رصيده للنقطة السادسة في المركز الثاني.