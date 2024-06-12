ترتيب مجموعات آسيا بعد انتهاء الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026

نقدم لكم ترتيب مجموعات آسيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بعد انتهاء الجولة الأخيرة مساء أمس الثلاثاء.

وشهدت مباريات الثلاثاء، تأهل منتخب الكويت إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد أن حقق الفوز على نظيره أفغانستان بهدف دون رد.

فيما خسر منتخب السعودية أمام نظيره الأردن، بهدفين مقابل هدف، علمًا بأن الفريقين كانا قد حسما تأهلهما إلى التصفيات النهائية.

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كما حسم التعادل الإيجابي بهدفين، المباراة التي جمعت بين منتخب اليمن ونظيره نيبال، فيما فاز منتخب لبنان على نظيره بنجلاديش بأربعة أهداف دون رد.

وحقق منتخب قطر الفوز على نظيره الهند بثنائية مقابل هدف، فيما خسر منتخب سوريا أمام نظيره اليابان بنتيجة ثقيلة بخماسية نظيفة.

ترتيب مجموعات آسيا في تصفيات كأس العالم 2026

المجموعة الأولى:

1- قطر – 16 نقطة.

2- الكويت – 7.

3- أفغانستان – 5.

4- الهند – 5.

المجموعة الثانية:

1- اليابان – 15.

2-كوريا الشمالية – 9.

3- سوريا – 7.

4- ميانمار – 1.

المجموعة الثالثة:

1- كوريا الجنوبية – 16.

2-الصين -8.

3- تايلاند – 8.

4- سنغافورة – 1.

المجموعة الرابعة:

1- عمان – 13.

2- قيرغيزستان -11.

3- ماليزيا – 10.

4- تايوان – بدون نقاط.

المجموعة الخامسة:

1- إيران – 14.

2- أوزبكستان 14.

3- تركمانستان – 2.

4- هونج كونج – 2.

المجموعة السادسة:

1- العراق – 18.

2- إندونيسيا – 10.

3- فيتنام – 6.

4- الفلبين – 1.

المجموعة السابعة:

1- السعودية – 13.

2- الأردن – 13.

3- طاجيكستان – 8.

4-باكستان – بدون نقاط.

المجموعة الثامنة:

1- الإمارات – 16.

2-البحرين – 11.

3- اليمن – 5.

4-نيبال – 1.

المجموعة التاسعة:

1- أستراليا – 18.

2- فلسطين – 8.

3- لبنان – 6.

4- بنجلاديش – 1.