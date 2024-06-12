تريزيجيه يكشف حقيقة انتقاله إلى الدوري السعودي ويتحدث عن انتقال إمام عاشور لـ الاهلي

كشف نجم منتخب مصر وفريق طرابزون سبور التركي، محمود حسن تريزيجيه حقيقة انتقاله إلى الدوري السعودي، وتحدث عن نجم الاهلي إمام عاشور.

وقال تريزيجيه في تصريحات في برنامج «الكورة مع فايق» المذاع على MBC MASR 2: ” تلقيت عدة عروضًا من الخليج وكنت أريدخوض التجربة لكن الأندية التي كنت ألعب فيها تمسكت بي”.

وتابع:” أمتلك عروضًا من الدوري السعودي وليس لدي مانع للعب هناك، وإذا لم أنتقل إلى نادي جديد، فأنا سعيد مع فريقي الحالي”.

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وواصل حديثه عن انتقال إمام عاشور للاهلي: “إمام عاشور لاعب جيد جدًا منذ صغره، عندما انضم للاهلي تطور بشكل كبير واللاعبين هم من ينجحوه”.

واختتم:” لم أتحدث مع وكيلي بشأن العروض المقدمة لي لأنني كنت أركز مع منتخب مصر”.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو بهدف لكل منهما في اللقاء الذي انطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.