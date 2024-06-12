تريزيجيه يكشف كواليس رفض تبديل محمد صلاح أمام غينيا بيساو

كشف لاعب منتخب مصر وفريق طرابزون سبور التركي محمود حسن تريزيجيه، ، كواليس رفض محمد صلاح قائد الفراعنة، مغادرة مباراة غينيا بيساو.

وقال تريزيجيه في تصريحات في برنامج «الكورة مع فايق» المذاع على MBC MASR 2: “محمد صلاح لم يرفض، الكلام محصلش، كابتن حسام حسن سأله قاله أنت كويس، صلاح رد وقاله أه كويس سيبني، فكمل المباراة ومفيش حاجة حصلت”.

وواصل:” ياريت كلنا نبقى ورا المنتخب للآخر، عندنا مهمة وطنية، علشان لما ننجح تبقوا ناجحين معانا”.

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وقالت بعض التقارير، بأن محمد صلاح رفض الامتثال لتعليمات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر بالخروج في الدقائق الأخيرة خلال مواجهة غينيا بيساو.

ونفى اتحاد الكرة في تصريحات عبر المركز الإعلامي، الأمر، حيث أوضح مسئولو الجبلاية بأن الأمر لم يحدث نهائيا وكان التبديل مقتصرا على دخول ناصر ماهر فط بدلا من محمد أمين أوفا.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو بهدف لكل منهما في اللقاء الذي انطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.