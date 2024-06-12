شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل اليوم اختبارات الناشئين بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل اليوم الأربعاء اختبارات الأهلي للناشئين بمحافظات الجمهورية والتي بدأت فى محافظة الشرقية والغربية وتقام حالياً فى السويس بداية من (9 يونيو) والإسكندرية (12 يونيو).

واختتمت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلى بمحافظة القاهرة، بعدما استمرت لمدة 9 أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

وشهدت اختبارات الناشئين بالأهلي هذا العام إقبالًا كثيفًا من المتقدمين لخوض الاختبارات والتي اشتملت على مواليد من عام 2008 وحتى عام 2019.

ومن المقرر أن تقام التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين بالقاهرة فى شهر يوليو المقبل.