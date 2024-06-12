الامارات | منتخب المواي تاي يحصد 7 ميداليات في بطولة العالم باليونان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم المنتخب الوطني للمواي تاي مشاركته في بطولة العالم باليونان، بحصوله على سبع ميداليات ملونة، (أربع فضيات وثلاث برونزيات)، ضمن المنافسات التي أقيمت على مدار 10 أيام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وجاءت الميداليات الفضية عن طريق كل من: محمد مرضي في وزن 67 كغم، وتيم سلام في وزن 71 كغم، وعماد يوسف في وزن 81 كغم، وسلامة الجنيبي في وزن 75 كغم، فيما حصد الميداليات البرونزية كل من: محمد تويزي في وزن 51 كغم، وخالد مفيد في وزن 86 كغم، والثنائي مريم حسن وسلامة الجنيبي في منافسات الزوجي لبطولة الماي مواي.

ونجح لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني في تقديم عروض قوية ومستويات لافتة خلال مشوارهم بالبطولة، وتأكيد حضورهم القوي على منصات التتويج، في ظل مشاركة نخبة المصنفين الأوائل في العالم، كما أعطت تلك النتائج مؤشراً إيجابياً إلى جودة خطط وبرامج الاتحاد لتطوير اللعبة وصناعة أجيال واعدة من الأبطال.