يورو 2024 : منتخب بولندا يفقد ليفاندوفيسكي في ضربة البداية

ياسر رشاد - القاهرة - رسميا اعلن الجهاز الطبي لمنتخب بولندا عدم امكانية مشاركة نجم المنتخب البولندي وهدافه روبرت ليفاندوفيسكي خلال اولى مباريات منتخب بولندا في بطولة يورو 2024 بعد الاصابة التي تعرض لها خلال اخر مباريات بولندا الودية استعدادا لليورو امام منتخب تركيا والتي انتهت بفوز منتخب بولندا 2 / 1 .

وكان ليفاندوفيسكي قد تعرض لاصابة بشد عضلي خلال مباراة تركيا مما دعا الجهاز الطبي للمنتخب البولندي الى اخراجه من الملعب وهو ما ادى الى اعلان استبعاده من مواجهة بولندا الاولى امام المنتخب الهولندي وسيكون عليه برنامج شاق لاستعادة كامل لياقته الطبية قبل نهاية الدور الاول للبطولة .

وقال الجهاز الطبي لمنتخب بولندا في بيان رسمي : يعاني ليفاندوفيسكي من اصابة عضلية لن يكون قادلا على اثرها من المشاركة في اولى مباريات بولندا امام هولندا في بطولة يورو 2024 . ونحن الان سنفعل كل ما بوسعنا ليكون روبرت قادرا على المشاركة في المباراة الثانية امام منتخب النمسا .

يذكر ان منتخب بولندا يتواجد في مجموعة صعبة تضم معه كل من فرنسا وهولندا والنمسا وغياب ليفاندوفيسكي لا شك يعد ضربة هائلة لحظوظ المنتخب البولندي في التأهل الى الدور الثاني خاصة وهو الهداف الاول للمنتخب البولندي وقائد الفريق الى جانب الفورمة الجيدة التي وصل لها في نهاية الدوري الاسباني حيث سجل 11 هدفا و 3 تمريرات حاسمة في اخر 15 مباراة في الدوري الاسباني مع برشلونة وكان رغبة تشافي هيرنانديز في ابعاده عن البارسا في الموسم المقبل احد النقاط الحاسمة لابعاد تشافي عن تدريب برشلونة في الموسم المقبل .