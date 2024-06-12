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تريزيجيه يكشف عن أمنية محمد صلاح مع منتخب مصر وتعرضه للظلم من لاعبي الاهلي

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تريزيجيه ومحمد صلاح

تريزيجيه ومحمد صلاح

كشف محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، عن أمنية محمد صلاح المحترف في صفوف الإنجليزي، مع منتخب مصر.

وأوضح تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر: “محمد صلاح قائد داخل الملعب وله دور كبير خارج الملعب ويحب بلده كثيرًا، فهو يقول دائمًا أن ما ينقصه الفوز مع منتخب مصر بأمم إفريقيا”.

وتابع: “حسام حسن مدرب كبير ويحب بلده كثيرًا ويسعى للنجاح بالمجموعة الحالية للاعبين، والمنافسة قوية للغاية بيني وبين مرموش ورمضان صبحي في مركزي في منتحب مصر”.

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وفجر تريزيجيه مفاجأة عن فترة تواجده في الاهلي حيث قال: “هناك لاعبين كبار في القلعة الحمراء كانت تغار مني، وتعرض للأذية بسببهم، عندما تم تصعيدي للفريق الأول “.

وأضاف: “كانوا يرون أني لاعب صغير وسوف أحصل على مكانهم في الفريق، وفي الاحتراف كان هناك بعض اللاعبين بيستكتروا عليا إني لاعب عربي ومصري وبلعب في مستويات قوية في أوروبا”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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