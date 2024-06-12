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قناة الاهلي تكشف تفاصيل إصابة وسام أبو علي ومدة غيابه

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وسام أبو علي - الأهلي

وسام أبو علي - الأهلي

كشفت قناة النادي الاهلي، عن تفاصيل إصابة وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، التي تعرض لها مع منتخب فلسطين.

وأوضحت قناة النادي الاهلي، أن إصابة وسام أبو علي مطمئنة وأنه يعاني من التواء في الكاحل وكدمة في وجه القدم.

وأشارت إلى أن اللاعب الفلسطيني سيغيب عن المشاركة مع الاهلي لمدة أسبوعين، وهو ما يعني احتمالية استبعاده من المباريات الثلاث القادمة، أمام فاركو والاتحاد السكندري والداخلية.

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وذكرت أن نجم الاهلي لم يسافر مع منتخب فلسطين إلى أستراليا، ويتواجد في القاهرة حاليًا، حيث سيخضع إلى فترة تأهيل.

ويفضل الجهاز الطبي في الاهلي عدم الاستعجال في عودة لاعبي الفريق، حتى أنهم في إصابات الكدمة يفضلون ابتعاد اللاعب عن الملاعب 10 أيام.

جدير بالذكر أن وسام أبو علي، كان قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل في مباراة منتخب فلسطين أمام لبنان، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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