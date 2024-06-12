شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر استعداداته لمواجهة الجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً الخميس بالدوري، بعد انتهاء فترة التوقف.

وكان مودرن فيوتشر قد خاض معسكراً مغلقاً بمدينة الإسماعيلية خلال فترة التوقف وشهد خوض ودية وحيدة أمام فريق الداخلية، انتهت بفوز مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.

وقرر مسؤولو مودرن فيوتشر، إعادة فتح ملف فسخ التعاقد مع التونسي مروان الصحراوي، وذلك تحسباً لقرار جديد من الفيفا في تلك الأزمة، والتي كانت متلقة بمستحقات اللاعب لدى الإدارة السابقة بالنادي، حيث كانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، قررت نهاية العام الماضي تغريم نادي مودرن فيوتشر 941 ألف دولار تعويضا لصالح مروان صحراوي بسبب عدم صرف مستحقاته المتأخرة لدى النادي خلال فترة لعبه بالفريق.