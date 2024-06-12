شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمد بركات يعلق الحذاء بعد مسيرة تاريخية مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد بركات نجم الأهلي الأسبق اعتزاله الساحرة المستديرة رسمياً فى مثل هذا اليوم 12 يونيو 2013، وأبلغ ناديه بالقرار ليسدل الستار على رحلة تاريخية لأحد أهم الأساطير فى تاريخ القلعة الحمراء.

بركات مع الاهلى فاز بكل الألقاب 7 بطولات دورى منذ موسم 2004-2005 حتى موسم 2010-2011،وكأس مصر مرتين، ودورى أبطال أفريقيا 4 مرات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012، وكأس السوبر الإفريقى 4 مرات أعوام 2006 و2007 و2009 و2013.

ويعتبر بركات أول لاعب مصرى يحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقى من هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" فى عام 2005، وأفضل لاعب محلى داخل القارة السمراء فى العام ذاته، كما حصل على جائزة أفضل لاعب فى الدورى المصرى عدة مرات، وأفضل لاعب أفريقى فى استفتاء مجلة سوبر الإماراتية.