شكرا لقرائتكم خبر عن مصابو الزمالك صداع فى رأس جوميز والان مع تفاصيل الخبر

أصبح ملف المصابين صداع فى رأس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة بالزمالك، خاصة وإن الإصابات تتزايد يوما بعد يوم فبمجرد شفاء لاعب يتعرض آخر للإصابة ، وهو ما يضع المدير الفنى فى مأزق رغم وفرة اللاعبين فى بعض المراكز إلا انه يكون مضطرا للبحث عن البديل وتجهيزه للمباريات.

ويعانى شيكابالا من إصابة بالعضلة الامامية، واحمد فتوح مزق فى أربطة الكاحل، بينما يعانى مصطفى الزنارى من إجهاد فى العضلة الخلفية، كما تعرض محمد عاطف لكدمة فى الركبة

هذا بخلاف إصابة الثلاثى محم حمدى الونش و محمد عبدالشافى وأحمد حمدى إلى الرباط الصليبى، حيث خضع الونش وعبد الشافى للجراحة فى ألمانيا، بينما ينتظر أحمد حمدى التأشيرة للسفر,