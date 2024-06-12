شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات اليد 2004 أمام المجر وديا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر الوطنى للسيدات مواليد 2004 لكرة اليد، مباراة ودية أمام نظيره المجرى، فى إطار المعسكر التدريبي المقام فى المجر قبل انطلاق بطولة العالم، يستمر خلال الفترة من 11 الى 14 يونيو الجارى.

تضم قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني فى معسكر المجر كل من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة و رامى عبد اللطيف المدير الفنى و محمد عبد السلام ريشة مدرب عام وكابتن محمد عباس مدرب حراس مرمى وكابتن حازم حامد محلل الاداء والكابتن منة كرم ادارية الفريق الوطنى و الدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية علاج طبيعى.

يلعب منتخبنا الوطنى المصري للشابات مواليد 2004 ببطولة العالم القادمة للشابات فى نسختها الـ24 والتى تستضيفها مقدونيا خلال الفترة من 19 الى 30 يونيو الجارى ضمن منتخبات المجموعة الثانية و التى تضم معه منتخبات سويسرا، تونس، وتشيلى.

وأسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة للرجال بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب كل من: كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

أسفرت منافسات قرعة اليد بأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.