شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يستعين ببيراميدز لاستكشاف الجونة قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني للفريق الأول بكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، بقيادة طلعت يوسف، بالمباريات السابقة لفريق الجونة بالدوري، وآخرها مواجهة بيراميدز، التي انتهت بفوز الفريق السماوي بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء علاء عبد العال قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة الجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً الخميس بالدوري، والتي تقام على ستاد السلام، بعد انتهاء فترة التوقف.

وكان مودرن فيوتشر قد دخل معسكراً مغلقاً بمدينة الإسماعيلية خلال فترة التوقف، وشهد خوض ودية وحيدة أمام فريق الداخلية، انتهت بفوز مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.