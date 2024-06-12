شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يستضيف الترسانة والحدود يخرج لمواجهة السويس بالجولة الرابعة للترقى والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الجولة الرابعة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز، حيث يخرج الترسانة لمواجهة سبورتنج بإستاد المكس بالإسكندرية ، بينما يستضيف منتخب السويس نظيره حرس الحدود بإستاد الجيش بالسويس .

سبورتنج – الترسانة

يستضيف سبورتنج نظيره الترسانة بإستاد المكس في لقاء الفرصة الأخيرة بين الفريقين ، فالفائز سيستمر في المنافسة على الصعود للأضواء ، بينما خسارة الطرف الأخر تعنى خروجه من المنافسة بشكل كبير ، بينما التعادل يعنى خروج الفريقين من أجواء المنافسة .

يدخل سبورتنج المباراة في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل الترسانة وصافة المجموعة بنفس الرصيد بفارق الأهداف .

يسعى الجهاز الفني للترسانة بقيادة حسين شكرى استغلال نشوة الإنتصار الأخير على سبورتنج بإستاد حسن الشاذلى بثلاثية نظيفة من أجل مواصلة الإنتصارات خاصة وأن المباراة المقبلة ستكون أمام المنافس التقليدي حرس الحدود ويعلم الجميع أنها ستكون مباراة الصعود حال تحقيق الفوز في لقاء اليوم على سبورتنج .

بينما يحاول أحمد فاروق المدير الفني لسبورتنج محو الصورة السيئة التي ظهر عليها فريقه خلال المباراة الماضية وتحقيق الفوز للثأر من المباراة الماضية .

السويس – حرس الحدود

يواجه حرس الحدود صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط نظيره منتخب السويس صاحب المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة ، ويسعى الحدود للخروج بالثلاث نقاط للوصول للنقطة العاشرة ، بعدما نجح الفوز في المباراة الأخيرة على ملعبه أمام نفس الفريق بهدف مقابل للاشئ .

ورغم صعوبة الموقف وخروج أبناء الغريب من المنافسة إلا أن السوايسة يحاولون تحقيق الفوز الأول في الدورة والدفاع عن أنفسهم واللعب بشرف حتى نهاية المسابقة بعيدا عن ترتيب الفرق .