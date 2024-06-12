شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة مارسيل كولر للاعبى الأهلى قبل مواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

طالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري ، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.

من ناحية أخرى، حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن كولر طلب ضم 5 لاعبين فى 4 مراكز خلال الصيف الجاري، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات فى مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التي يرغب فيها، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.