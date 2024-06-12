شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكلف جوميز وحامد بحسم مصير الصاعدين للفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

كلف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، وبدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالنادى بتحديد الأسماء المقرر تصعيدها للفريق الأول خلال الفترة المقبلة من فرق 2003 و2004 حتى يستفاد الزمالك من جهودهم.

ومن المقرر أن يحدد بدر حامد اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم، أو إعارتهم أو بيعهم، على أن يتم التنسيق مع جوميز بعرض أسماء اللاعبين المقرر تصعيدهم على المدير الفنى لإبداء رأيه، خاصة وأن مجلس الزمالك منح جوميز حق التصرف والمسئولية فى ملف الصفقات.

وشهدت الأيام الماضية تصعيد ثنائي حراس المرمى عمر عبد العزيز، ومحمود الشناوى لزيادة الاحتكاك بينهم وبين الفريق الأول ولاعدادهم وتجهيزهم للموسم المقبل بجانب عواد وصبحى.