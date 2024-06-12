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مانشستر سيتي يستقر على بقاء الحارس إيدرسون

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ياسر رشاد - القاهرة - استقرت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على بقاء الحارس إيدرسون مورايس ضمن خطة السماوي للحفاظ على قوام الفريق الأول خلال الانتقالات الصيفية واستعدادًا للموسم الجديد. 

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن هناك اتجاهًا قويًا داخل نادي مانشستر سيتي للإبقاء على خدمات الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس، ضمن صفوف الفريق للموسم المقبل.

وتسبب قرار إدارة السيتي في أزمة لنادي الاتحاد السعودي الذي كان يسعى بقوة للحصول على خدمات الحارس خلال الميركاتو الصيفي الجاري لدعم الفريق بعد رحيل الحارس مارسيلو جروهي.

الاتحاد يبحث عن حارس بديل

ومن المتوقع أن يتحول الاتحاد إلى الحلول البديلة وبحث ملفات الحراس المطروحة على طاولة المفاوضات والتي تضم كل من أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد و أليسون بيكير حارس و مارك أندريه تير شتيجن حارس .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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