باريس سان جيرمان يخطط لخطف فينيسيوس جونيور من ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - وضعت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أعينها على النجم البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد بهدف التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها اليوم أن نادي باريس سان جيرمان وضع عينه على النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم نادي ريال مدريد، لمراقبة مستقبله مع الفريق الملكي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية الشهيرة بأن فريق العاصمة يرغب في التعاقد مع المهاجم البرازيلي في المستقبل في حال قرر الرحيل عن ريال مدريد، ولكن يبدو أن الأمر سيكون صعبًا في ظل تمسك إدارة النادي الملكي بخدماته.

كما أن فينيسيوس جونيور يستهدف الاستمرار مع ريال مدريد للسنوات المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات وخاصة بعد التعاقد مع الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي.