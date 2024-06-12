ريال مدريد يحدد بديل ألفونسو ديفيز حال فشل الصفقة

ياسر رشاد - القاهرة - حددت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني اللاعب البديل الذي سيتم التفاوض معه حال فشل محاولات الملكي لضم النجم ألفونسو ديفيز خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء عن خطة نادي ريال مدريد البديلة في حال فشل الفريق الملكي في التعاقد مع ألفونسو ديفيس، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني.

وأفادت الصحيفة بأن هناك شكوك كببرة حول قدوم الكندي جعلت النادي يفكر في إعادة الفرنسي ثيو هيرنانديز، مدافع نادي ميلان بالموسم القادم، وأن الروسونيري منفتح على فكرة بيعه.

باريس سان جيرمان يستهدف ضم فينيسيوس جونيور

وضعت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أعينها على النجم البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد بهدف التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها اليوم أن نادي باريس سان جيرمان وضع عينه على النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم نادي ريال مدريد، لمراقبة مستقبله مع الفريق الملكي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية الشهيرة بأن فريق العاصمة يرغب في التعاقد مع المهاجم البرازيلي في المستقبل في حال قرر الرحيل عن ريال مدريد، ولكن يبدو أن الأمر سيكون صعبًا في ظل تمسك إدارة النادي الملكي بخدماته.

كما أن فينيسيوس جونيور يستهدف الاستمرار مع ريال مدريد للسنوات المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات وخاصة بعد التعاقد مع الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي.