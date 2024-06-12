شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. مجدى عبد الغنى يخطف نقطة التعادل للفراعنة من أنياب هولندا بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

نجح منتخب مصر بقيادة محمود الجوهري فى مثل هذا اليوم 12 يونيو 1990 فى خطف نقطة التعادل من أنياب منتخب هولندا فى أولى مباريات الفراعنة بكأس العالم الذى أقيم فى إيطاليا 1990.

تشكيل الفراعنة فى هذه المباراة مكون من : أحمد شوبير "الأهلي" لحراسة المرمى، هانى رمزى "الأهلي" ليبرو، هشام يكن "الزمالك"، ربيع ياسين "الأهلي" قلبى دفاع، إبراهيم حسن "الأهلي" ظهير أيمن، أحمد رمزى "الزمالك" ظهير أيسر، مجدى عبدالغنى "بيرامار البرتغالي"، إسماعيل يوسف "الزمالك" فى مركز الوسط المدافع، أحمد الكأس "الأوليمبي" وسط مهاجم، حسام حسن "الأهلي"، جمال عبدالحميد كابتن المنتخب "الزمالك" قلب هجوم.

فى مواجهة نجوم أوروبا رود خوليت قائد هولندا، وماركو فان باستن، ورونالد كومان وغيرهم من نجوم العالم.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف، وفى الدقيقة "58" نجح البديل ويم كيفت فى تسجيل هدف التقدم لهولندا بعدما حل بديلا لفانينبورج فى بداية الشوط الثاني.

ونجح حسام حسن فى الحصول على ضربة جزاء قبل نهاية المباراة سجل منها مجدى عبدالغنى هدف الفراعنة الوحيد فى مونديال إيطاليا، لينطلق صوت الراحل محمود بكر معلق المباراة للتليفزيون العربى بعبارة عدالة السماء تنزل على أرض استاد بالريمو.

وكان الجوهرى قد أجرى تغييرين دفعة واحدة فى الدقيقة 69 عندما حل مجدى طلبة، وعادل عبدالرحمن بدل من أحمد رمزي، وجمال عبدالحميد على الترتيب، لتنتهى المباراة بتعادل الفريقين فى واحدة من كبرى مفاجآت البطولة.