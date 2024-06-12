شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يسلم تقريره عن معسكر المنتخب الأخير للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

أنهى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تقريره عن معسكر الفراعنة الأخير الذى تخلله مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ووضع العميد بعض النقاط الهامة في معسكر المنتخب وأثنى على فكرة تقديم المعسكر لمدة بضعة أيام، كما ثمن التحضير للمعسكر وترتيبات السفر لغينيا، بما يعنى نجاح المنتخب في تحقيق أهدافه خلال المعسكر.

وتطرق العميد في تقريره الذي يسلمه لاتحاد الكرة في الساعات المقبلة، لأسباب التعادل مع غينيا بيساو في المباراة التي جمعت المنتخبين الاثنين الماضي في الجولة الرابعة من التصفيات.

ويخوض منتخب مصر تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الأول، حيث واصل صدارته للمجموعة بعد الفوز في أول ثلاثة مواجهات على جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو، قبل التعادل مع غينيا بيساو في الجولة الرابعة.