شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض ضم بونجاح لتدعيم هجومه فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

تحفظ مسئولو النادي الأهلي على فكرة التفاوض مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تم طرح اسمه بسبب انتهاء عقده مع النادي القطري وانضمامه في صفقة انتقال حر، حيث لم يلق اللاعب الجزائري قبولا داخل القلعة الحمراء لأكثر من سبب.

وأكد مصدر أن فكرة التعاقد مع بغداد بونجاح غير مطروحة، رغم أنه من أبرز المهاجمين داخل قارة إفريقيا، والسبب في ذلك يعود إلى مطالبه المالية المبالغ فيها مقارنة بحجم الرواتب المقررة للأجانب داخل الأهلي، حيث يتقاضى راتب سنوي بقيمة 5 ملايين دولار في الموسم الواحد، وهو ما يفوق ميزانية الرواتب بالقلعة الحمراء.

أكد المصدر أن السبب الثاني في استبعاد اسم بغداد بونجاح من الانضمام للأهلي هو كبر سن اللاعب الذي اقترب من عامه الـ33، ولن يستفيد منه النادي لفترة طويلة، لذا بدأ البحث عن أسماء أخرى لتدعيم هجومه في الصيف المقبل أبرزها البوركيني محمد كوناتيه مهاجم أخمات جروزني الروسي السابق، والذي لا يرتبط بأية عقود مع أندية حاليا، وهناك مفاوضات متقدمة معه للتفاوض على انضمامه للأهلي.

من ناحية أخرى، حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن كولر طلب ضم 5 لاعبين فى 4 مراكز خلال الصيف الجاري، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات فى مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التي يرغب فيها، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.