تريزيجية: "من يتمنى خسارة منتخب مصر لديه مشكلة.. ومحمد صلاح يحب بلده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمود حسن تريزيجية لاعب طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر، عن دور محمد صلاح القيادي مع الفراعنة.

وقال تريزيجية في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "محمد صلاح قائد خارج وداخل الملعب، ويحب بلده جدا ويريد أن يفعل شئ لها، وله دور كبير مع اللاعبين خارج الملعب".

وأضاف: "من يتمنى خسارة منتخب مصر لديه مشكلة في حياته، هذه بلدك والمنتخب يلعب ب اسم بلدك".

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