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الأقساط تؤجل حل أزمة القيد فى الزمالك مع بوطيب

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 12 يونيو 2024 09:00 ص

يسعى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لحل أزمة إيقاف القيد فى أسرع وقت، والتى تم توقيعها على الفريق لمدة 3 فترات متتالية، بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والتى تبلغ 2 مليون و400 الف يورو.

ويرغب محلس الزمالك فى إنهاء الأزمة حتى يتمكن من عقد صفقات جديدة وتدعيم صفوف الفريق فى مختلف المراكز  وفقا لرؤية الجهاز الفني ، وهو ما لن يتم إلا بعد انتهاء أزمة القيد.

وشهدت المفاوضات بين إدارة الزمالك ومحامي اللاعب خالد بو طيب تقديم الأبيض عرض مالى لتقسيط الغرامة على 4 دفعات، ولكن محامي اللاعب رفض العرض، مع المطالبة بسداد المستحقات  على قسطين،  خلال 6  أشهروقبل انتهاء العام الجارى، وهو ما رفضه النادى مطالبا اللاعب ومحاميه بالسداد على 3 أقساط ، وينتظر الزمالك وصول رد من اللاعب أو محاميه على العرض حتى يتم البدء فى الاجراءات.

  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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