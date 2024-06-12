شكرا لقرائتكم خبر عن الأقساط تؤجل حل أزمة القيد فى الزمالك مع بوطيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالأربعاء، 12 يونيو 2024 09:00 ص
يسعى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لحل أزمة إيقاف القيد فى أسرع وقت، والتى تم توقيعها على الفريق لمدة 3 فترات متتالية، بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والتى تبلغ 2 مليون و400 الف يورو.
ويرغب محلس الزمالك فى إنهاء الأزمة حتى يتمكن من عقد صفقات جديدة وتدعيم صفوف الفريق فى مختلف المراكز وفقا لرؤية الجهاز الفني ، وهو ما لن يتم إلا بعد انتهاء أزمة القيد.
وشهدت المفاوضات بين إدارة الزمالك ومحامي اللاعب خالد بو طيب تقديم الأبيض عرض مالى لتقسيط الغرامة على 4 دفعات، ولكن محامي اللاعب رفض العرض، مع المطالبة بسداد المستحقات على قسطين، خلال 6 أشهروقبل انتهاء العام الجارى، وهو ما رفضه النادى مطالبا اللاعب ومحاميه بالسداد على 3 أقساط ، وينتظر الزمالك وصول رد من اللاعب أو محاميه على العرض حتى يتم البدء فى الاجراءات.
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