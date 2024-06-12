شكرا لقرائتكم خبر عن الأقساط تؤجل حل أزمة القيد فى الزمالك مع بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لحل أزمة إيقاف القيد فى أسرع وقت، والتى تم توقيعها على الفريق لمدة 3 فترات متتالية، بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والتى تبلغ 2 مليون و400 الف يورو.

ويرغب محلس الزمالك فى إنهاء الأزمة حتى يتمكن من عقد صفقات جديدة وتدعيم صفوف الفريق فى مختلف المراكز وفقا لرؤية الجهاز الفني ، وهو ما لن يتم إلا بعد انتهاء أزمة القيد.

وشهدت المفاوضات بين إدارة الزمالك ومحامي اللاعب خالد بو طيب تقديم الأبيض عرض مالى لتقسيط الغرامة على 4 دفعات، ولكن محامي اللاعب رفض العرض، مع المطالبة بسداد المستحقات على قسطين، خلال 6 أشهروقبل انتهاء العام الجارى، وهو ما رفضه النادى مطالبا اللاعب ومحاميه بالسداد على 3 أقساط ، وينتظر الزمالك وصول رد من اللاعب أو محاميه على العرض حتى يتم البدء فى الاجراءات.