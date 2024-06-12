شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب كاف للاستفسار عن موعد السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، نظيره الأفريقي لمعرفة موعد ومكان بطولة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، وذلك للترتيب بشأن مباريات الدوري وكأس مصر، وكذلك وضع خطة لإنهاء المواجهات المؤجلة للفريقين وخاصة الأهلي.

لم يتم تحديد موعد نهائي لبطولة كأس السوبر الإفريقي 2024، ولكن الاتحاد الأفريقي كان ينوى على لعب المباراة بين 25 و 30 يونيو الجاري ولكن المؤشرات تشير إلى عكس ذلك.

ويتجدد اللقاء السنوي في كأس السوبر الأفريقي، حيث يتواجه بطلا دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من أجل معرفة من يسيطر على القارة السمراء في السوبر الإفريقي.

مواجهة هذا العام ستكون مصرية خالصة بعد حصد الأهلي لبطولة دوري ابطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، بينما فاز الزمالك بالبطولة الثانية له في الكونفدرالية.

الأهلي تفوق على الترجي في نهائي دوري ابطال إفريقيا، بينما حرم الزمالك نهضة بركان من التتويج بالكونفدرالية.