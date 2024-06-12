شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز قبل مباريات اليوم.. الحرس يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

يتصدر فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكى، ترتيب دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط متفوقاً بثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الترسانة وسبورتنج قبل مباريات الجولة الرابعة من المسابقة التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم الأربعاء.

ترتيب جدول دورة الترقى قبل مباريات اليوم..

1 حرس الحدود 7 نقاط

2 الترسانة 4 نقاط

3 سبورتنج 4 نقاط

4 منتخب السويس نقطة.

تقام اليوم الجولة الرابعة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز، حيث يخرج الترسانة لمواجهة سبورتنج باستاد المكس بالإسكندرية، بينما يستضيف منتخب السويس نظيره حرس الحدود بإستاد الجيش بالسويس .

ويستضيف سبورتنج نظيره الترسانة بإستاد المكس فى لقاء الفرصة الأخيرة بين الفريقين، فالفائز سيستمر فى المنافسة على الصعود للأضواء، بينما خسارة الطرف الأخر تعنى خروجه من المنافسة بشكل كبير، بينما التعادل يعنى خروج الفريقين من أجواء المنافسة .

يدخل سبورتنج المباراة فى المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الترسانة وصافة المجموعة بنفس الرصيد بفارق الأهداف .يسعى الجهاز الفنى للترسانة بقيادة حسين شكرى استغلال نشوة الانتصار الأخير على سبورتنج بإستاد حسن الشاذلى بثلاثية نظيفة من أجل مواصلة الانتصارات خاصة وأن المباراة المقبلة ستكون أمام المنافس التقليدى حرس الحدود ويعلم الجميع أنها ستكون مباراة الصعود حال تحقيق الفوز فى لقاء اليوم على سبورتنج .

بينما يحاول أحمد فاروق المدير الفنى لسبورتنج محو الصورة السيئة التى ظهر عليها فريقه خلال المباراة الماضية وتحقيق الفوز للثأر من المباراة الماضية .

ويواجه حرس الحدود صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط نظيره منتخب السويس صاحب المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، ويسعى الحدود للخروج بالثلاث نقاط للوصول للنقطة العاشرة، بعدما نجح الفوز فى المباراة الأخيرة على ملعبه أمام نفس الفريق بهدف مقابل للاشئ .

ورغم صعوبة الموقف وخروج أبناء الغريب من المنافسة إلا أن السوايسة يحاولون تحقيق الفوز الأول فى الدورة والدفاع عن أنفسهم واللعب بشرف حتى نهاية المسابقة بعيدا عن ترتيب الفرق .