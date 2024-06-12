قطاع الناشئين بـ المقاولون العرب يضم مواهب جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - للأسبوع الثالث على التوالي استمرت اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب، من مواليد 2007 إلى 2017 لاختيار أفضل اللاعبين الموهوبين للانضمام لفرق النادي.

وأكد يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بأن اختبارات الناشئين هذا الموسم قد حظيت باهتمام كبير من مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف على الكرة لتحقيق الهدف الرئيسي منها وهو اختيار عناصر متميزة تدعم فرق القطاع.

وأكد النادي أنه سوف يتم الإعلان قريبا عن موعد الاختبارات الخارجية للناشئين بجميع محافظات مصر، وأيضا اختبارات الناشئين مواليد 2005 بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.



اسكواش المقاولون العرب يحتل المراكز الأولى في بطولة الأندية للإسكواش

نجح لاعبو فريق الإسكواش بالنادي في تحقيق المراكز الأولى في بطولة الأندية للإسكواش و التي أقيمت بنادي المحروسة الرياضي حيث حقق كل من اللاعبين

• إياد عادل عبد اللطيف المركز الأول تحت 9 سنوات

• حسن عبد الله حسن المركز الأول تحت 8 سنوات

• ياسين هاني رضا المركز الثاني تحت 9 سنوات

• اللاعبة ميرال محمد فؤاد المركز الأول تحت 11 سنة