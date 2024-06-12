شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم كوناتيه ومصير قندوسي والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس رفض لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التعاقد مع البوركيني محمد كوناتيه، وموقف الجزائري أحمد قندوسى من العودة للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وقال في تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "لجنة التخطيط تتحفظ على طلب مارسيل كولر التعاقد مع محمد كوناتيه خلال اجتماعها الأخير معه"، متابعا: لجنة التخطيط أكدت لكولر أنه سيتم جلب مهاجم أفضل والسويسري لم يمانع واشترط أن يقتنع بالمهاجم الذي سيتم التعاقد معه، وكوناتيه كان قد طلب راتب كبير كونه سيأتي في صفقة انتقال حر".

وأضاف، "الأهلي أجل حسم موقف أحمد قندوسي من الإعارة، وهو ما أغضب اللاعب وكان القرار صدمة للاعب الجزائري الذي طلب الرحيل ، وسيتم حسم الأمر في الفترة القادمة".