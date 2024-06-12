شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني لاعب الأهلي ومنتخب مصر يحتفل بزفافه اليوم بحضور نجوم الكرة والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل محمد هاني لاعب الأهلي بحفل زفافه مساء اليوم الأربعاء بأحد فنادق العاصمة الإدارية، بعد الحصول على إذن من الأهلي لدخول عش الزوجية، في حضور كوكبة من زملائه في الفريق الأحمر ونجوم الكرة المصرية.

وعاد محمد هاني إلى القاهرة أمس الثلاثاء عائدا من غينيا بيساو عقب خوض مباراة منتخب مصر ضد غينينا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.