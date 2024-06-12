شكرا لقرائتكم خبر عن موقف خالد بيبو من البقاء في الأهلي بعد شائعة الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

تردد اسم خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي بشأن الرحيل عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي، ورغبة مارسيل كولر المدير الفني في عدم استمراره، وهو ما تم نفيه من قبل مسئولي النادي الأهلي.

حقيقة رحيل خالد بيبو

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي عدم صحة ما تردد عن خالد بيبو مؤكدا أنه لم يحسم مصير أي فرد من أفراد الجهاز المعاون للسويسري مارسيل كولر المدير الفني حتى الآن، وكل الأمور الإدارية سيتم مناقشتها بعد نهاية الموسم الحالي، ولا توجد نية للتفريط في أي عضو بالجهاز في الفترة الحالية، وما يتردد مجرد اجتهادات من البعض لإثارة البلبلة داخل الفريق.

موقف إدارة الأهلي من رحيل خالد بيبو

شدد المصدر على أن ملف رحيل خالد بيبو غير مطروح على طاولة المناقشاات، وتركيز إدارة الأهلي والجهاز الفني منصب على تقديم عروض قوية في المباريات القادمة من منافسات الدوري المصري، من أجل العودة للمنافسة على درع الدوري المصري الذي يرغب الأهلي في التتويج به.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.