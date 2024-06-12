شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يفسخ عقده مع سبورتنج بالتراضى لاستكمال مشواره مع طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 12 يونيو 2024 11:36 ص
فسخ أحمد فتحى المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة عقده بالتراضى مع سبورتنج بعد دفع الشرط الجزائي بقيمة 3 شهور لاستكمال مهمته مع فريق سيدات الزمالك .
وتولى فتحى القيادة الفنية لفريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك فى كأس مصر وبطولة أفريقيا التى احتفظ الزمالك بلقبها و تأهل لبطولة العالم لأول مرة فى التاريخ بموافقة مسئولى سبورتنج، لينجح مجلس الزمالك فى التعاقد معه لاستكمال مشواره مع القلعة البيضاء .
وتعد خطوة الحفاظ على القوام الأساسى لنجوم فريق سيدات الطائرة أهم ما يركز عليه مجلس إدارة نادى الزمالك، حيث تم تجديد تعاقد 6 لاعبات من نجمات فريق الكرة الطائرة لكل من، مريم متولى ومريم مصطفى وهنا المصرى ونورا عزمى وفريدة العسقلانى والبرازيلية ميلكا لوبيسكا، والتعاقد مع نهى عادل فى مركز المعد .
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