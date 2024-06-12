شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يفسخ عقده مع سبورتنج بالتراضى لاستكمال مشواره مع طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

فسخ أحمد فتحى المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة عقده بالتراضى مع سبورتنج بعد دفع الشرط الجزائي بقيمة 3 شهور لاستكمال مهمته مع فريق سيدات الزمالك .

وتولى فتحى القيادة الفنية لفريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك فى كأس مصر وبطولة أفريقيا التى احتفظ الزمالك بلقبها و تأهل لبطولة العالم لأول مرة فى التاريخ بموافقة مسئولى سبورتنج، لينجح مجلس الزمالك فى التعاقد معه لاستكمال مشواره مع القلعة البيضاء .

وتعد خطوة الحفاظ على القوام الأساسى لنجوم فريق سيدات الطائرة أهم ما يركز عليه مجلس إدارة نادى الزمالك، حيث تم تجديد تعاقد 6 لاعبات من نجمات فريق الكرة الطائرة لكل من، مريم متولى ومريم مصطفى وهنا المصرى ونورا عزمى وفريدة العسقلانى والبرازيلية ميلكا لوبيسكا، والتعاقد مع نهى عادل فى مركز المعد .