لايبزيج يجدد عقد سيسكو ويقطع الطريق على كبار أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي لايبزيج المنافس في الدوري الألماني اليوم الأربعاء، تجديد عقد هداف الفريق الأول لكرة القدم، بنجامين سيسكو، ليقطع الطريق على كبار أندية أوروبا الراغبة في التعاقد مع اللاعب.

ونجح مسؤولو نادي لايبزيج في تمديد عقد سيسكو حتى 30 يونيو 2029 ليغلق الباب أمام الجميع ويبقى المهاجم السلوفيني في الدوري الألماني.

وكانت هناك العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي تسعى وراء التعاقد مع سيسكو بعد تسجيله 18 هدفًا مع الفريق الألماني في الموسم الماضي.

ورغب آرسنال وتشيلسي من الدوري الإنجليزي بجانب باريس سان جيرمان من فرنسا لضم سيسكو مع اهتمام من طرف الأهلي في السعودية.

صاحب الـ 21 عاما انضم للايبزج في الموسم الماضي قادما من سالزبورج، وشارك سيسكو خلال الموسم الماضي في 42 مباراة وخلالها سجل 18 هدفا وصنع هدفين، في أول موسم له مع لايبزيج، وتُوج معهم بكأس السوبر الألماني، وتأهل رفقتهم لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ونشر موقع لايبزيج الرسمي بيانًا أعلن خلاله تمديد عقدهما الحالي بشكل مبكر لمدة عام آخر حتى 2029.

سيسكو يعلق على التجديد للايبزيج

وعبر سيسكو عن سعادته بتمديد عقده قائلًا: "لقد قضيت عامًا أولًا جيدًا في لايبزيج وأنا سعيد جدًا بوجودي هنا. الفريق والنادي والمدينة والمشجعون – الحزمة الشاملة رائعة بالنسبة لي، وبالتالي فإن تمديد العقد المبكر هو الخطوة المنطقية بالنسبة لي".

وأضاف: "على الرغم من أنني لم ألعب أو أسجل كثيرًا في النصف الأول من الموسم، إلا أن هذه المرحلة كانت مهمة جدًا بالنسبة لي ولتطوري. أشعر بثقة وتقدير كبيرين في جميع أنحاء النادي وهذا أمر بالغ الأهمية لكي أتمكن من تقديم أدائي، خاصة في النصف الثاني من الموسم، تمكنت من رد الجميل بأهدافي".

وتابع: "لدينا فريق يتمتع بإمكانيات كبيرة ومزيج متوازن من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة، أريد حقًا اتخاذ الخطوات التالية مع هذا الفريق، لقد حققنا الكثير بالفعل في موسمي الأول وأظهرنا في كثير من الأحيان مدى الجودة وكرة القدم المتميزة التي يمكننا تقديمها إلى أرض الملعب، ولكن هناك الكثير الذي يمكن القيام به، وهذا هو هدفنا المشترك الآن".

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