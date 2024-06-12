رسميا.. مكافحة المنشطات تكشف مخالفات رمضان صبحي

كشف حازم خميس، رئيس هيئة مكافحة المنشطات المصرية عن تفاصيل مخالفة رمضان صبحي في قضية المنشطات.

وقال خميس في تصريحات تليفزيونية: “مخالفات رمضان صبحي في هذه القضية هي التلاعب في العينة، واستخدامه وسيلة ممحظورة مخالفة لمكافحة المنشطات”.

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وأضاف: “المعمل أكد أن هناك مادة غيرت شكل العينة، وهذه هي الوسيلة المحظورة في القضية، ولكن لم يصدر قرار نهائي فيها”.

واختتم: “رمضان صبحي خضع لجلسة استماع أولى، وهناك جلسة ثانية، وبعدها سيصدر القرار النهائي فيما يخص أزمة رمضان صبحي مع المنشطات”.

وكانت هيئة مكافحة المنشطات قد أخطرت رمضان صبحي واتحاد الكرة بإيقاف اللاعب بسبب اتهامه في التلاعب في أخذ إحدى العينا الخاصة به.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد قرر استبعاد رمضان صبحي من قائمة منتخب مصر بعد أن ضمه لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، إلا أنه استبعده بعد قرار وقفه من قبل لجنة مكافحة المنشطات.