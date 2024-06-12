جوميز يصطدم مع إدارة الزمالك بسبب الصفقات الجديدة

دخل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في صدام مع إدارة ناديه، وذلك بسبب الصفقات الجديدة المرشحة للتعاقد معها.

وعرضت إدارة نادي الزمالك على جوميز عدة أسماء للتعاقد معها في الميركاتو الصيفي حال نجح مسئولو النادي في الانتهاء من أزمة عدم القيد، إلا أن المدرب البرتغالي رفض كل الأسماء المرشحة.

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وأكد جوميز لمسئولي الزمالك على متابعته لعدة أسماء من الدوري المصري وخارجه وسيقدم تقريرًا عن كل طلباته خلال الفترة القادمة واللاعبون الذين يريد ضمهم في الميركاتو الصيفي”.

وأبدى البرتغالي جوزيه جوميز إعجابه بقدرات جوناثان نجويم لاعب فريق مودرن فيوتشر، وإسحاقو يعقوبو ظهير أيسر البنك الأهلي، ولا يمانع في ضم أحدهما ليكون بديلًا لأحمد فتوح”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا بعد غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق من 17 مباراة.