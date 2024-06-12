كولر يصدم قندوسي بشأن العودة لـ الاهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات عودة الجزائري أحمد القندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المعار إلى نادي سيراميكا كيلوباترا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “كولر وجه صدمة لأحمد قندوسي، والمدرب السويسري غير مقتنع باللاعب ويرى أن طريقة لعبه لن تتناسب معه”.

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وأضاف: “كولر استقر على عدم عودة القندوسي رغم العروض الرائعة التي قدمها المدرب بعد الخروج للإعارة، والمدرب غير مقتنع به”.

وتابع: “مسئولي الاهلي أبلغوا اللاعب بالانتظار حتى نهاية الموسم الجاري من أجل حسم مصيره، واللاعب رفض هذا الطلب بسبب ضيق الوقت”.

وأكمل: “مسئولي الاهلي طلبوا من القندوسي الاستمرار في سيراميكا كيلوباترا خلال الفترة المقبلة، واللاعب طلب رفض الأحمر وأكد على أنه قراره الخاص به وليس قرار إدارة النادي”.

وكان قندوسي قد انضم إلى النادي الاهلي في الميركاتو الشتوي عام 2023، قادمًا من نادي وفاق سطيف الجزائري بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف”.