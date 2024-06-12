3 أندية مصرية مهددة بالاسبتعاد من بطولات إفريقيا الموسم المقبل

تواجه ثلاثة أندية مصرية شبح الاستبعاد من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل، وهم الزمالك وبيراميدز والمصري.

وأعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري على تأكد مشاركة الاهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا لتتويجه بلقب البطولة النسخة الأخيرة، والزمالك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لتتويجه بلقب البطولة النسخة الأخيرة.

أقرأ أيضًا.. هل تم رفع الإيقاف عن رمضان صبحي

فيما يشارك المصري البورسيعيد في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لاحتلاله المركز الرابع بجدول ترتيب المصري، فيما يشارك بيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا لاحتلاله صدارة الدوري حسب نتائج الدور الأول.

ولم يتأكد مشاركة أي ناد من الرباعي المصري في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية إلا الاهلي بسبب عدم وجود أي قضايا عليه في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فيما لا يزال الثلاثي الزمالك وبيراميدز والمصري مهددون بالغياب بسبب وجود قضايا ضدهم، وحرمان البعض منهم من قيد صفقات جديدة.

وحسب لوائح الكاف الخاصة بتراخيص الأندية فإن أي أحكام نهائية على الأندية حتى تاريخ 31 مارس 2024، ولم يجر سدادها بالكامل أو إبرام اتفاقية تسوية حتى 31 مايو 2024 سيجري حرمان النادي من الحصول على رخصة الأندية للمشاركة في بطولات الكاف للأندية الموسم المقبل 2024-2025.