حقيقة عرض النصر السعودي للتعاقد مع روديجير من ريال مدريد

انتشرت أنباء عن دخول نادي النصر السعودي، في مفاوضات مع ريال مدريد الإسباني، من أجل الحصول على خدمات أنطونيو روديجير نجم الملكي.

وأشارت التقارير أن نادي ‎النصر الساعة قدم عرضًا إلى ريال مدريد للتعاقد مع روديجير، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت أن راتب روديجير في حال وافق على عرض النصر السعودي سيكون 100 مليون يورو بعقد لمدة 4 مواسم قادمة.

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وشددت التقارير على أن قلب الدفاع الألماني روديجير، صاحب الـ31 عامًا، لا يميل إلى الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ورغم هذه التأكيدات، إلا أن الصحفي السعودي علي العنزي، قد أوضح أن نادي النصر لم يدخل في مفاوضات مع ريال مدريد، من أجل ضم روديجير في الميركاتو الصيفي القادم.