حقيقة رحيل كهربا عن الاهلي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وحسب برنامج “أكشن مع وليد” فإن مسؤولي الرائد السعودي اتفقوا مع وكيل كهربا على انضمامه إلى النادي لمدة موسم على سبيل الإعارة”.

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وأضاف: “كهربا رحب بالانتقال إلى نادي الرائد بسبب تجربته الناجحة مع الاتحاد في وقت سابق، كذلك لتعوده على الأجواء في الدوري السعودي”.

واختتم: “إدارة الرائد السعودي تعلم إمكانيات كهربا جيدًا، وهو ما دفعهم للدخول في مفاوضات مع مسئولي النادي الأهلي خلال الفترة الحالية لحسم كافة بنود التعاقد قبل بداية الموسم المقبل، خاصة بعد الاتفاق مع اللاعب ووكيله على كافة التفاصيل المالية”.

وأنهى الرائد السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي في المركز الثاني عشر، ويسعى لتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي.