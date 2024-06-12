تريزيجية: "كل يوم الصبح اقرأ ورد قرآن.. وأصعب محطاتي وفاة والدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمود حسن تريزيجية لاعب طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر، ما يفعله يوميا ليساعده في تشكيل عقليته كلاعب.

وقال تريزيجية في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "لا أذهب إلى لايف كوتش أو طبيب نفسي، استيقظ كل يوم اقرأ وردا من القرآن، وأنا رجل عارف الله، وأجد في هذا الورد كل شئ، وأعلم أن الله أعطاني رسالة في القرآن أطبقها كل يوم".

وأضاف: "كل يوم أصحى لأكون أفضل من قبل، ولا أقارن نفسي بأحد، أريد أن أغلب نفسي، وأصعب المحطات في حياتي هي الإصابات ووفاة والدي".

تريزيجية: "كل مباراة لمنتخب مصر حياة أو موت"