عودة الدوليين لتدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - يعود اللاعبين الدوليين إلى تدريبات الفريق الأول لنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء الأجندة الدولية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبلة، على استاد المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومنح جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، اللاعبين الدوليين راحة من تدريبات الفريق أمس الثلاثاء، بعد العودة إلى القاهرة، مع منتخب مصر من غينيا بيساو.

وتواجد من صفوف الزمالك 12 لاعبا دوليا، ضمن صفوف منتخب مصر الأول والأولمبي، ومنتخبات تونس وبنين وأوغندا وفلسطين.