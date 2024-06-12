"الحمد لله إن ده مصطفى".. تعليق ناري من ميدو عن واقعة استبدال صلاح وما فعله حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك، بتصرف مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز، بعد قرار الجهاز الفني للفراعنة بالتراجع عن إشراكه في مباراة غينيا بيساو.

وقال ميدو في برنامجه على قناة المحور: "مباراة مصر وغينيا بيساو كانت جيدة ونتيجتها جيدة أيضًا بالنسبة للمنتخب، وفيها مكاسب عديدة لحسام حسن، ولكن اللقطة الأهم، وهي مشهد تواجد مصطفى فتحي على خط الملعب".

وأضاف: "الجهاز الفني والإداري منحا التعليمات لمصطفى فتحي وناصر ماهر بالمشاركة في المباراة، وتواجدهما على خط الملعب معناه أنه قد تم إبلاغهما بالتبديل، وتمت الإشارة لمحمد صلاح بأنه سيتم استبداله، ولكن صلاح أبلغهم بأنه يستطيع استكمال المباراة".

وأوضح: "هنا الرسالة وصلت للجهاز الفني بأنه يريد استكمال اللعب، وللعلم صلاح لم يبد غضبه، لكنه كان متعجبًا من استبداله بعد إحرازه الهدف، وبالطبع هنا حسام حسن سيبلغ مصطفى فتحي بأنه لن يجري التبديل".

وأكمل: "هل هذا يحدث في الكرة؟ نعم يحدث، ولكن هناك أمور يجب أن تُجرى بتنظيم أكبر، حتى لا نتسبب في أزمات لأنفسنا، مثل هذه المواقف يتسبب في صناعة الأزمات".

وتابع: "يجب أن نُحيي مصطفى فتحي، لأنه لاعب محترف ومحترم، وما علمته أنه لم يُثر أي مشاكل بعد هذا الموقف، والحمد لله إن ده مصطفى فتحي".

وأتم تصريحاته: "توليت تدريب مصطفى فتحي من قبل وأعرفه جيدًا، هو لا يبدي غضبه من التبديلات، هو لاعب ليس صغيرًا، بل هو لاعب كبير وحصل على العديد من البطولات في مسيرته".

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