هالاند وفينيسيوس يثيران الجدل بمقطع فيديو عبر "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أثار الثنائي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي و فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الثنائي مقطع فيديو عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر كل منهما في جلسة تصوير بموقع مختلف، ولم يتم توضيح ما إذا كان الأمر فيلم أو حملة ترويجية.

ويقضي هالاند حاليا فترة راحة، بسبب عدم تأهل منتخب النرويج إلى كأس أوروبا "يورو 2024"، فيما يستعد فينيسيوس مع منتخب البرازيل لخوض كوبا أمريكا.

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