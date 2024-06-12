"عندنا عباقرة ومواهب بزيادة".. أيمن يونس يكشف حلم شركة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعرب أيمن يونس، نجم نادي الزمالك عن تمنياته إنشاء شركة كرة قدم في الأبيض خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن النادي الأبيض يمتلك الكثير من المواهب.

وقال أيمن يونس في لقاء تلفزيوني على قناة المحور: "بطولة الكونفدرالية سوف تمنح لاعبي الزمالك والجهاز الفني وإدارة النادي معنويات مرتفعة".

أضاف: "أتمنى أن ينهي الزمالك الأعباء المالية، وأحلم أن تكون لدينا شركة كرة قدم في الزمالك، سوف تغير الكثير من الأمور خاصة على المستوى المادي".

وأوضح: "ميزانية كرة القدم في الأندية المصرية كوميدية، والاتحاد الدولي فيفا يركز عن إيراد الأندية والمصروفات، ويجب تغيير طريقة التفكير في وضع رواتب اللاعبين، والحديث عن نسبة المشاركة كلما أصبح قديمًا".

وأكمل: "لاعبو الزمالك دائمًا ما يكونون لاعيبة كورة وحتى مدربين الزمالك، المواهب في النادي بزيادة، كأنه جين متوارث، لدينا عباقرة في المدربين، والمدرب دائمًا هو السر".

وتابع: "أتذكر أنني كنت أسجل أهدافًا رائعة ولكن المدرب محمود أبو رجيلة، يقول لي بعدها أنه كان يجب أن أسجل الهدف بشكل أكثر متعة، ولم يكن معتاد في عصرنا أن يسجل لاعبو خط الوسط الأهداف، لكنني كنت أبحث عن تسجيل الأهداف في كل مباراة ألعبها".

اقرأ أيضا:

"وقعت وأنا بصلي الفجر".. تريزيجية يكشف كواليس مباراة مصر والكونغو الديمقراطية