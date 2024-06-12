نقل مباراة بيراميدز وبلدية المحلة في الدوري لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بلدية المحلة وبيراميدز في الجولة 26 من بطولة الدوري إلى استاد السويس الجديد بدلا من استاد المحلة.

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، إدارة بلدية المحلة قررت إغلاق الملعب للصيانة ما تطلب معه نقل اللقاء وباقي مباريات البلدية إلى ملعب بديل.

وأوضح أنه بعد الاتصالات تم الاتفاق على استضافة استاد السويس لمباراة البلدية وبيراميدز، المحدد لها السابعة من مساء يوم 19 يونيو الجاري.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة بعد خوض 22 مباراة.

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