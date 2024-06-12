"لا أفوت أي مباراة".. تريزيجية يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمود حسن تريزيجية لاعب طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه، مشيرا إلى أنه لا يفوت أي مباراة للأحمر.

وقال تريزيجية في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "الأهلي لديه الفضل علي في كل الذي وصلت إليه، لكن لم تحدث أي مفاوضات، ولا أفوت أي مباراة للأهلي، وشاهدت جميع المباريات السابقة".

وأضاف: "أي شخص يدخل النادي الأهلي سينجح، المنظومة والناس في الأهلي تهيئ لك أنك بطل، والأهلي يضم أفضل اللاعبين في مصر".

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