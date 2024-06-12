"استنادا للوائح كاف".. رئيس النجوم يكشف مفاجأة بشأن منع بيراميدز من المشاركة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، مفاجأة بشأن مطالبته بعدم مشاركة فريق بيراميدز في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، بسبب الديون.

أكد محمد الطويلة، أنه يستحق الحصول على مبلغ 9 مليون و689 ألف جنيه من نادي بيراميدز، بالإضافة إلى 3 ملايين بنود إضافية وحوافز من صفقة انتقال محمود صابر، وتتضاعف بسبب التأخير منذ 3 مواسم.

وقال الطويلة في تصريحات تلفزيونية على قناة النهار: "بيراميدز في وقت سابق أقر بالمديونية وأكد على السداد في وقت محدد وهذا لم يحدث، وأتمنى من إدارة النادي في الإمارات بتسديد مستحقاتنا المالية".

أكمل"طلبنا منع نادي بيراميدز من المشاركات الإفريقية، استنادًا على لوائح الاتحاد الإفريقي "الكاف"، بعدم مشاركة أي نادي في البطولات عليه مديونية وبالتالي لن يتم منحه الرخصة للمشاركة".

واستطرد الطويلة: "لدينا مستحقات أيضًا لدى نادي الإسماعيلي ومطالب بدفع 70 مليون جنيه بسبب الفوائد، وأطالب اتحاد الكرة بعدم مجاملة الأندية خاصةً أنها أحكام نهائية والتأخير يضرهم".

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